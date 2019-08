Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach - mehrere Einsätze im Rahmen des Kirmesgeschehens

Niederfischbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 17.08.19, auf Sonntag, 18.08.19, kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Rahmen der Kirmesveranstaltung in Niederfischbach. Zunächst verhielt sich ein 15-Jähriger aggressiv auf dem Festgelände und versuchte einen Security-Mitarbeiter anzugreifen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden bei Eintreffen von ihm beleidigt. Der Jugendliche wurde auf die Polizeiwache in Betzdorf verbracht und dort in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Weiter beschädigte ein alkoholisierter Mann einen Vorgarten, die Person konnte noch im Garten liegend angetroffen werden, er musste ins Krankenhaus transportiert werden. Eine Fundsache resultierte in Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung: in einer gefundenen Geldbörse wurde eine größere Menge an Betäubungsmittel festgestellt, die Eigentümerin konnte ermittelt werden und beleidigte die Einsatzkräfte während der Ermittlungen. Bei einer Durchsuchung der Person konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Im Verlauf der Nacht kam es noch zu weiteren drei Körperverletzungen, zuletzt gegen 04:24 Uhr. Fünf Personen wurden dabei insgesamt verletzt, vier davon mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden.

