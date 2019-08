Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht für das Wochenende vom 16.-18.08.2019 (Ladendiebstahl, Verkehrsunfallflucht, Sachbeschädigung)

PI Linz (ots)

Ladendiebstahl, 32 Whisky Flaschen entwendet 53572 Unkel, Einkaufszentrum Am 15.08.2019, in der Zeit von 18:20 - 18:30 Uhr, kam es im Vorteil Center in Unkel zu einem Ladendiebstahl von insgesamt 32 Flaschen Whisky. Gegen die 40 jährige, der Polizei hinreichend bekannte Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht 53545 Linz/Rhein, Martinusstraße Am Freitagabend, gegen 18:19 Uhr, wurde ein geparkter Pkw, vermutlich beim Rangieren eines Fahrzeugs im Bereich des hinteren, linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallversucher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten.

Beschädigter Pkw 53572 Unkel, Prälat-Schwamborn-Straße Durch bislang unbekannte Täter wurde am Freitagabend ein geparkter Pkw am vorderen Kotflügel im unteren Bereich verkratzt. Hinweise werden an die Polizei Linz, per Email pilinz@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 02644-943-0, erbeten.

Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss 53557 Bad Hönningen, Hauptstraße In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Bad Hönningen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 62jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Bad Hönningen in FR Neuwied. In Höhe der Unfallstelle kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Beim anschließenden Rangieren beschädigte sie ein weiteres Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Verursacherin Alkoholgeruch festgestellt. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

