Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nistertal. Küchenbrand

Hachenburg (ots)

Der 16-jährige Sohn vergaß am Donnerstag Abend einen Topf auf dem Herd der heimischen Küche. Nachdem sich das Öl entzündet hatte, wird der Vater auf den Brand aufmerksam. Beim Versuch den heißen Topf in den Garten zu tragen, verbrannte er sich den Arm mit heißem Öl. Zudem erlitten Vater und Sohn eine Rauchgasintoxikation, wodurch eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde. Die Kücheneinrichtung wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der geschätzter Sachschaden wird sich vermutlich in den vierstelligen Eurobereich bewegen. Die Feuerwehr Nistertal war mit etwa 30 Kräften im Einsatz

