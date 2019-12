Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Positive Bilanz nach Trecker-Demo in Leer

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Am Mittwochabend fand wie angekündigt um 20:00 Uhr im Maritimen Kompetenzzentrum (MARIKO) in der Innenstadt eine Veranstaltung der Wachstumsregion Ems-Achse zum Thema "Strukturelle Entwicklung in der Ems-Achse/Projektfabrik" statt. Aus diesem Anlass rief die Landwirtschaft zu einer Mahnwache vor dem MARIKO auf. Rund 500 Traktoren suchten in den Abendstunden, insbesondere in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr, das Gelände des VOSt (Verein ostfriesischer Stammviehzüchter) an der Nessestraße auf, da hier neben ausreichend Abstellflächen für Traktoren auch eine Kundgebung stattfand. Hinzu kamen etwa 150 weitere Fahrzeuge, welche sich der Veranstaltung anschlossen. Eine Delegation von letztlich 16 Traktoren fuhr direkt zum MARIKOund errichtete die Mahnwache. Rund 250 Personen suchten das Kompetenzzentrum anschließend fußläufig auf. Für die Dauer der Anreise kam es im Bereich des Straßenverkehrs zu leichten Verkehrsbehinderungen in Form von Rückstau. Die Polizei führte die Traktoren durch geringfügige verkehrslenkende Maßnahmen zeitgerecht zum Veranstaltungsgelände und zeigte sich mit dem Gesamtverlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell