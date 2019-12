POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Moormerland - Bereits am vergangenen Samstag beschädigte in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw VW. Der VW war auf einem Parkplatz eines Cafés in der Rudolf-Eucken-Straße geparkt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Emden - Wie der Polizei erst jüngst bekannt wurde, kam es bereits in der Zeit von vergangenem Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Max-Windmüller-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen geparkten Pkw BMW, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Am BMW konnten im Rahmen der Unfallaufnahme weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Exhibitionistische Handlung im Taxi

Leer - Am Montagabend stieg ein 30-jähriger Mann aus Hesel am Bahnhof in ein Taxi und fuhr als Beifahrer in Richtung Bingum. Kurz vor dem Fahrtziel bemerkte der 41-jährige Taxifahrer dann, dass der Fahrgast an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Ziel in Bingum angekommen, verweigerte der 30-jährige Mann die Zahlung des geforderten Beförderungsgeldes und versuchte anschließend auszusteigen. Der Taxifahrer konnte den Mann festhalten, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei dem die Brille des Taxifahrers leicht beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Sachverhalt schließlich klären. Der 30-jährige war alkoholisiert und wurde zunächst der Polizeidienststelle in Leer zugeführt, konnte diese nach Abschluss aller Maßnahmen aber wieder verlassen.

Leer - Diebstahl eines Gartengerätes

Leer - Am Montagmorgen, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Straße Westerende zu einem Diebstahl eines benzinbetriebenen Gartengerätes. Der Eigentümer war zur Tatzeit mit Gartenarbeiten beschäftigt und hatte das Gerät kurze Zeit unbeaufsichtigt liegen lassen. Ein Mann, welcher mit einer dunklen Jacke bekleidet war und eine dunkle Kurzhaarfrisur trug, entfernte sich bei der Rückkehr des Mannes mit dem Gerät in fußläufig in Richtung Friedhof Westerende. Er entkam letztlich unerkannt. Der Mann wird auf eine Größe von 160-170cm geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Widerstand gegen Polizeibeamte

Emden - Nachdem einem 21-jährigen Mann aus Emden am Montagmittag nach einer durch ihn begangenen Sachbeschädigung im Bereich Lookvenne ein Platzverweis ausgesprochen wurde, kam es zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der junge Mann kam dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach, sodass eine Ingewahrsamnahme erfolgen sollte. Bei der Durchsetzung leistete der junge Mann derart Widerstand, dass gegen ihn Reizgas eingesetzt wurde. Nach dem Einsatz des Reizgases wurde der Mann der Dienststelle in Emden zugeführt und in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben durch den Vorfall unverletzt.

Moormerland - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Moormerland - Am Montagabend kontrollierten Beamte der Polizei einen 21-jährigen Fahrer eines Pkw Skoda in der Hauptstraße. Während der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der junge Moormerländer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Uplengen - Diebstahl aus Wohnhaus

Uplengen - Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, kam es am vergangenen Sonntag in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:45 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Uplengener Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um auf nicht abschließend geklärte Art und Weise in das Wohnhaus zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten letztlich Bargeld im mittleren dreistelligen Gesamtwert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

