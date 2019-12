Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtragsmeldung zum Tötungsdelikt in Emden

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden am heutigen Vormittag in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärte, war es am Sonntagmorgen zu einem Tötungsdelikt in Emden zum Nachteil eines 27-jährigen Emders gekommen. Die beiden Tatverdächtigen, ein 20-jähriger und ein 19-jähriger Emder, wurden kurz nach der Tat vorläufig festgenommen. Im Laufe des heutigen Tages wurden die beiden Festgenommenen einer Haftrichterin des Amtsgerichts Emden vorgeführt. Diese ordnete gegen beide Personen die Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurden die Emder einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

