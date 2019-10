Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Meggerdorf: Pkw kollidiert mit Haus- Fahrerin alkoholisiert

Harrislee (ots)

(do) Am frühen Sonntagmorgen, um kurz vor 04:00 Uhr, fuhr in Meggerdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Pkw in ein Wohnhaus. Die Unfallfahrerin dürfte nach ersten, polizeilichen Feststellungen betrunken gewesen sein.

Ermittlungen der Polizeistation Kropp zufolge befuhr das zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzte Fahrzeug die B 202 aus Richtung Christiansholm kommend in Richtung Erfde.

Im Einmündungbereich B 202 (Dörpstraat)/L 40 (Umleitungsdeich) verlor die 31-jährige Fahrerin bei einem Abbiegeversuch demnach die Kontrolle über ihren Pkw.

Ihr VW Bora fuhr stattdessen weiter geradeaus und kollidierte mit einem dort stehenden Wohnhaus, dessen Eingangstür beschädigt wurde.

Verletzt wurde niemand.

Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholüberprüfung erhärtete den Verdacht, dass die Beschuldigte zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein dürfte.

Die Polizei Kropp veranlasste daraufhin eine Blutprobenentnahme und erstattete Strafanzeige wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:



Regionalleitstelle Nord



Telefon: 0461/99930240

E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell