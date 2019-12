Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.12.2019

PI Leer/Emden

++ Exhibitionstische Handlung ++ Diebstahl aus Wohnhaus (2) ++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol ++

Rhauderfehn - Exhibitionistische Handlung

Rhauderfehn - Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, lief eine 21-jährige Joggerin den Ostfriesland Wanderweg in Höhe des Gasteweg aus Richtung Ihrhove kommend in Richtung Rhauderfehn. Als sie an einem Wetterschutzhäuschen vorbeilief bemerkte sie, wie ein bislang unbekannter junger Mann an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die junge Frau entfernte sich von der Örtlichkeit weiter in Richtung Rhauderfehn. Auch der junge, schlanke Mann, welcher zur Tatzeit mit einer Jogginghose und einer Adidas-Cap bekleidet war und eine Brille trug, entfernte sich mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit in gleicher Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Diebstahl aus Wohnhaus

Emden - In der Zeit vom 01.12.2019 bis zum gestrigen Sonntag nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit des Hauseigentümers eines Wohnhauses in der Straße Rheyder Sand aus, um durch Einschlagen einer Scheibe in das Objekt einzudringen. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter unter Mitnahme hochwertiger Armbanduhren. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Wohnhaus

Ostrhauderfehn - In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag hebelten bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Wohnhauses in der 1. Südwieke auf und gelangten so in das Objekt. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend flüchteten sie unerkannt unter Mitnahme von hochwertigem Besteck. Der Schaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Emden - Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Lingen (Ems) die Neutorstraße mit seinem Pkw Volvo und bog nach rechts in die Bolardusstraße ab. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Pkw VW, der auf einem Seitenstreifen geparkt war. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte unter Angabe eines Atemalkoholwertes von rund 1,7 Promille den Verdacht. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

