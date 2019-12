Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 11.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Ladendiebstahl - Zeugen gesucht!

Leer - Am Dienstagnachmittag kam es gegen 17:15 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Nüttermoorer Straße zu einem Ladendiebstahl durch eine bislang unbekannte Gruppe von fünf Personen. Drei Männer und zwei Frauen betraten das Geschäft und verhielten sich über die gesamte Aufenthaltsdauer auffällig im Verkaufsraum. Später zahlte eine männliche Person einen Artikel an der Kasse. Als die Gruppe das Geschäft verließ, ertönte ein akustischer Alarm bei einer der Frauen. Mitarbeiter versuchten die Frau aufzuhalten und einen Blick in die Tasche zu werfen, woraufhin sie verbal angegangen wurden. Um weitere Eskalationen zu vermeiden, ließen sie von der Gruppe ab. Sie flüchteten anschließend mit einem goldfarbenen Pkw Ford in unbekannte Richtung unter Mitnahme von geringem Diebesgut. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Pkw blieb erfolglos. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl von Fahrrädern aus Kellerräumen

Emden - In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag gelangten bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen von Vorhängeschlössern in insgesamt drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Schwabenstraße. In einem Abteil entwendeten sie ein Kinderfahrrad und ein Pedelec (PROPHETE). Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Uplengen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uplengen - Am Dienstagmittag kam es gegen 13:15 Uhr in der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Frau aus Neukampferfehn leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine 37-jährige Frau aus Uplengen mit ihrem Pkw VW von einem Grundstück auf die Fahrbahn einzufahren. Hierbei übersah sie die 32-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda, die die Bismarckstraße in Richtung Ostertorstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 32-jährige leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Rhauderfehn - Bereits am vergangenen Freitagnachmittag kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Werftstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Opel. Dieser wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

