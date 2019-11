Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Unfall mit hohem Sachschaden

Neuhofen (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 06:45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Benzstraße / Carl-Reiß-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt worden sind. Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr von der Benzstraße in die Carl-Reiß-Straße und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wird das Fahrzeug des 24-jährigen über die Kreuzung gegen einen im Eichelgarten geparkten Pkw geschleudert. Insgesamt entstehen schätzungsweise 10.000 Euro Sachschaden. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

