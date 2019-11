Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jugendliche nach Parfümdiebstahl gestellt (51/1811)

Speyer (ots)

18.11.2019, 13:03 Uhr

Am Montagmittag erbeuteten zwei Jugendliche aus einer Parfümerie in der Maximilianstraße insgesamt 14 Parfüms im Wert von ca. 1500EUR. Einer der Täter, ein 18-jähriger derzeit Wohnsitzloser, konnte durch eine Passantin dabei beobachtet werden, wie er die Parfümerie verließ und mehrere Parfümflaschen vor seinem Körper trug. Auf Aufnahmen der Überwachungskamera war zu sehen, dass sich diese Person zuvor zusammen mit einem weiteren Jugendlichen in der Parfümerie aufgehalten hat und beide mehrere Parfüms in ihre Jacken steckten. Nachdem die Fahndung nach den Jugendlichen zunächst erfolglos verlief, konnten diese gegen 18 Uhr in der Wormser Straße gesehen und kontrolliert werden. Ihre Durchsuchung nach dem Diebesgut verlief ohne Erfolg. Zum Tatvorwurf des Diebstahls machten sie keine Angaben. Eine gerichtlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei dem 17jährigen Beschuldigten aus Speyer führte ebenfalls nicht zum Auffinden des Diebesgutes. Dem 18-Jährige wohnsitzlose Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme erklärt, um ihn am Folgetag bei Gericht vorzuführen.

