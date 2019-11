Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Diebstahl eines Wohnwagens (56/1811)

Otterstadt (ots)

18.10 - 18.11.2019

Im Zeitraum 18.10. - 18.11.2019 entwendeten unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke "Hobby" im Wert von ca. 26.000EUR, welchen der 47-jährige Halter in diesem Zeitraum bei einem Wohnwagenhandel aus Otterstadt zur Reparatur hatte. Der Wohnwagen war zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Gotenstraße abgestellt. Der Polizei liegen derzeit keinerlei Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell