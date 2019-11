Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen (19/1711)

Otterstadt (ots)

17.11.2019, 12:00 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Nissan Almera und einem Skoda Fabia kam es am Sonntag gegen 12:00 Uhr in Otterstadt in der Karpfenstraße. Ein 83-Jähriger Otterstädter wollte dabei mit seinem Nissan nach links in die Zanderstraße abbiegen. Hierbei übersah er ein ihm auf der Karpfenstraße entgegenkommende 64-jährige Otterstädterin in ihrem Skoda. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Glücklicherweise entstand dabei lediglich Blechschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8000EUR. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell