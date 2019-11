POL-PDLU: Speyer- Gegen parkenden Pkw gefahren und geflüchtet (31/1711)

Polizeidirektion Ludwigshafen

16.11 - 17.11.2019

Zu einer Verkehrsunfallfluch kam es im Zeitraum 16.11 - 17.11.2019 auf einem Parkplatz in der Landauer Straße, welcher sich hinter dem Restaurant Korfu befindet. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich bei einem Parkmanöver gegen den Frontstoßfänger eines dort parkenden Mercedes E200 mit Mannheimer Kennzeichen. An diesem entstand ein Schaden von ca. 3000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher / dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

