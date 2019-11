Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hauswände besprüht (34+43/1811)

Speyer (ots)

17.11 -18.11.2019, 18:00 - 09:00 Uhr

Unbekannte Täter sprühten im Zeitraum 17.11 - 18.11.2019 in der St. Margarethen-Gasse mittels Sprühfarbe "1312" und "67 Kingz" an eine Hauswand. Einen weiteren Schriftzug "1312" wurde in gleichem Zeitraum mit schwarzer Farbe in einer Größe von ca. 70x70 cm an der Hauswand eines weiteren Geschädigten an der Anschrift Fischmarkt angebracht. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 1000EUR liegen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass beide Sachbeschädigungen in Tatzusammenhang stehen und es möglicherweise weitere Geschädigte gibt. Zeugenhinweise hinsichtlich dem / den unbekannten Täter/n sowie Anrufe weiterer Geschädigter, nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell