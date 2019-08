Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Frau belästigt Reisende - vier Haftbefehle - Festnahme

Chemnitz (ots)

Am Chemnitzer Hauptbahnhof wurde eine 36jährige Frau mit vier Haftbefehlen festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am 26.08.2019 gegen 19:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof eine 36-Jährige, nachdem sie Reisende verbal belästigte. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurden gleich vier offene Strafvollstreckungshaftbefehle festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte die Frau wegen Diebstahls, in zwei Fällen wegen Erschleichen von Leistungen und wegen der Entziehung elektrischer Energie zur Strafvollstreckung ausgeschrieben.

Weil die Frau die geforderte Geldstrafe von 2.850 Euro und die Verfahrenskosten in Höhe von 367,50 Euro nicht zahlen konnte, wurde sie in die JVA Chemnitz eingeliefert, um die Ersatzfreiheitsstrafe von 190 Tagessätzen anzutreten.

