POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Delmenhorst eingebrochen.

Dabei betraten sie am Donnerstag, 27. Juni 2019, zwischen 10:30 und 15:15 Uhr, das frei zugängliche Grundstück und hebelten dort ein Fenster auf. Im Einfamilienhaus wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigem Stand wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Wer in der Feldstraße, zwischen Syker Straße und 'An der Schaftrift', verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (755110).

