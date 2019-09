Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugaufbrüche - Eine Gruppe von 15 Personen steht im Fokus polizeilicher Ermittlungen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld - Nach mehreren Serien von Fahrzeugaufbrüchen im August und September 2019 machen Ermittler der Kriminalpolizei 15 Jugendliche und Heranwachsende für die Taten verantwortlich.

Insgesamt elf Serien verzeichnen die Ermittler im Zeitraum vom 21.08.2019 bis 25.09.2019. Darunter fallen Diebstähle aus Fahrzeugen, Fahrzeugaufbrüche sowie Komplettentwendungen von Pkw. Betroffen waren die Stadtbezirke Mitte, Senne und Schildesche. Die Polizei Bielefeld richtete am 12.09.2019 die Ermittlungskommission "Hammer" für die Aufklärung der Taten ein. Dank zahlreicher Hinweise von Zeugen und akribischer Ermittlungsarbeit, konnten jeder einzelnen Serie Tatverdächtige zugeordnet werden. Teilweise konnten die Täter durch die Polizei auf frischer Tat gestellt werden. Einige Jugendliche waren der Polizei bereits bekannt.

Die Gruppe schloss sich in wechselnden Konstellationen zusammen. In den meisten Fällen schlugen sie Fahrzeugscheiben ein. Dabei machten sie oft nur geringe Beute. Fünfmal gelang es ihnen jedoch, das Fahrzeug zu stehlen. In vier Fällen verunfallten sie mit dem gestohlenen Auto. Die Täter hatten es aber auch auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen. Dafür kontrollierten sie mehrere Türgriffe und durchsuchten das Fahrzeuginnere nach Wertsachen.

Die Ermittlungskommission arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld und den zuständigen Jugendämtern zusammen.

Den Beschuldigten wird auf Grund der hohen Anzahl von Taten schwerer Bandendiebstahl aus Kfz, Diebstahl aus Kfz sowie Diebstahl von Kfz vorgeworfen.

Die Polizei Bielefeld erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Zudem ist das Fahrzeug immer abzuschließen. Auf keinen Fall, sollten sich der Fahrzeugschlüssel oder ein Zweitschlüssel bei Abwesenheit im Auto befinden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell