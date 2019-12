POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 13.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Ladendiebstahl mit körperlicher Auseinandersetzung ++ Diebstahl von Autoteilen ++ Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit Lkw ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht! (3) ++

Leer - Ladendiebstahl mit körperlicher Auseinandersetzung

Leer - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft in der Mühlenstraße zu einem Ladendiebstahl durch eine 20-jährige Niederländerin und zwei bislang unbekannte männliche Begleiter. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete die Gruppe diverse Bekleidungsgegenstände unter Zuhilfenahme einer mitgeführten Tasche. Als Mitarbeiter die Gruppe ansprechen wollten, versuchten sie zu flüchten. Die dunkelhäutigen Männer mit kräftiger/athletischer Figur, welche auf ein Alter von ca. 25 Jahren geschätzt werden, flüchteten fußläufig in Richtung Bahnhof. Sie waren dunkel gekleidet und unterhielten sich in englischer Sprache. Die 20-jährige Niederländerin konnte festgehalten und in ein Büro gebracht werden. Hier zog sie kurzer Hand ihre Schuhe aus und schlug damit um sich. Durch diese Handlung wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten nahmen den Sachverhalt auf leiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung ein. Die junge Frau wurde vorübergehend der Polizeidienststelle in Leer zugeführt.

Leer - Diebstahl von Autoteilen

Leer - In der Zeit von Samstagmorgen bis Donnerstagmorgen kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Papenburger Straße zu einem Diebstahl von Autoteilen. An insgesamt drei Fahrzeugen des Autohauses wurden Karosserieteile abgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber in dieser Sache werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit Lkw

Leer - Gegen 04:45 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem Lkw und Auflieger die Heisfelder Straße in Richtung Autobahn. In Höhe des Bollinghauser Weges kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und fuhr in einen Straßengraben. Dort kollidierte der Lkw mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Lkw erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Da der Auflieger zu einem großen Teil auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Innenstadt ragte, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Für die Dauer der Bergung wurde die Heisfelder Straße zwischen den Kreuzungen an der Nüttermoorer Straße / Eisinghausener Straße und der Dorfstraße / Moorweg ab 08:00 Uhr für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Weener - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Weener - Am vergangenen Mittwoch kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße, bei dem ein geparkter Pkw VW am Heck beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Emden - Am Donnerstagabend kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Herderstraße, bei dem ein geparkter Pkw VW an der Front beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht!

Leer - Am Donnerstagmorgen kam es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr in der Annenstraße, bei dem ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw Opel an der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

