Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Festnahme am Hamburg Airport - Betrügerin fliegt auf

Hamburg (ots)

Am Donnerstagvormittag hat die Bundespolizei am Flughafen Hamburg eine 43-jährige Bulgarin festgenommen. Sie war auf dem Weg in die Türkei, als sie im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle von Beamten der Bundespolizei überprüft wurde. Der Abgleich ihrer Daten mit dem Fahndungscomputer ergab einen offenen Haftbefehl gegen die Person. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Dame im September 2016 zur Festnahme wegen Betrugs ausgeschrieben. Sie hatte 80 Tagessätze à 15Euro zu zahlen. Außerdem waren 110,45Euro Verfahrenskosten zu begleichen. Eine mitreisende Verwandte konnte die geforderten 1310,45Euro zahlen. Daraufhin wurde der Bulgarin die Ausreise nach Izmir gestattet.

