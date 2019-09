Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 08. September 2019 Nachtrag des Straßennamens

Verkehrsunfall, Zeugenaufruf Cuxhaven. Am 07.09.2019, etwa gegen 17.05 Uhr, fuhr ein silberfarbener Pkw gegen einen geparkten blauen Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Passant (etwa Mitte 50, in Begleitung einer Frau und eines weiteren Mannes) hatte den Unfall beobachtet und den Unfall bei am Unfallort arbeitenden Personen geschildert. Das arbeitende Personal hatte den Unfall selbst nicht bemerkt, jedoch bei seinem Erscheinen den Geschädigten über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Leider ist der Name des meldenden Passanten nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 zu melden. Es handelt sich um die Kapitän-Alexander-Straße.

