POL-CUX: Einbruch am Nachmittag

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Donnerstag (05.09.2019) verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr Zuritt in ein Wohnhaus an der Straße "Scholien" in Otterndorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte er ein rückwärtiges Badezimmerfenster auf, stieg ein und begab sich auf die Suche nach Diebesgut. Eine Bewohnerin störte den Eindringling, der daraufhin ohne Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 - 5730) zu wenden.

