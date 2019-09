Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schmuck und Fotoausrüstung aus Wohnhaus gestohlen

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Dienstag (03.09.2019) versuchten bislang unbekannte Täter, eine Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses in der Batteriestraße aufzuhebeln. Diese hielt stand, so dass die Täter daraufhin eine Scheibe eines daneben befindlichen Fensters einschlugen und so in das Innere des Haues gelangten. Aus dem Haus wurden vorgefundener Schmuck auch Fotokameraequipment gestohlen. Der Einbruch dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 13:40 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 - 9480) zu wenden.

