Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Diebstahl aus Fahrzeug; Weissach: Terrassendielen entwendet ; Böblingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Diebstahl aus Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter schob zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Freitag, 06.00 Uhr in der Unterwörthstraße das Beifahrerfenster des VW-Transporters eines Paketdienstes herunter und entwendete den Handscanner und das Navigationsgerät. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Renningen unter Telefon 07159/80450 entgegen.

Weissach: Terrassendielen entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Freitag, 06.00 Uhr aus einem frei zugänglichen Firmengelände Im Neuenbühl eine größere Anzahl Terrassendielen. Die etwa 4 Meter langen Dielen haben einen Wert von rund 3.600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Telefon: 07152/6050, entgegen.

Böblingen: Kompletträder gestohlen

Zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr und Freitag, 07.00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in der Wolf-Hirth-Straße auf einem frei zugänglichen Firmenareal ihr Unwesen. Sie entwendeten an einem Mercedes E 220d AMG Line alle vier Leichtmetall-Kompletträder. Dazu bockten sie den Wagen auf Steinen auf und ließen den verwendeten Wagenheber am Tatort zurück. Der Schaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell