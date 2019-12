Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunken und führerscheinlos Unfall verursacht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brackwede-

Ein Zeuge rief am Sonntagmorgen, den 15.12.2019, die Polizei und meldete einen Unfall an der Einmündung Cheruskerstraße/ Am Preßwerk. Die wenig später eintreffenden Beamten stellten fest, dass der Unfallfahrer alkoholisiert war und den Führerschein bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt abgegeben hatte.

Ein 40-jähriger Bielefelder registrierte um 06:05 Uhr auf der Cheruskerstraße einen offensichtlich schnell fahrenden Audi. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Preßwerk sah er der PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkommen und über den Gehweg auf das Gelände eines Autohauses rutschen. Der Audi überfuhr einen Zigarettenautomaten, stieß gegen einen Lichtmast und einen auf dem Parkplatz des Autohauses stehenden Renault und kam zum Stehen.

Wenige Minuten nach dem Anruf des Zeugen traf ein Streifenwagen am Unfallort ein. Die Polizisten bemerkten bei dem 25-jährigen Audi-Fahrer aus Bielefeld Alkohol Geruch. Ein Alkoholtest verlief positiv. Seinen Führerschein hatte der Fahrer bereits vor Wochen aufgrund einer Trunkenheitsfahrt abgegeben.

Ein Abschleppwagen transportierte den total beschädigten Audi ab. Die Polizisten schätzen den Sachschaden auf circa 24.000 Euro.

Ein Arzt entnahm dem 25-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

