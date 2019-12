Polizei Bielefeld

POL-BI: Ku

BAB A44 Bad Wünnenberg Fahrtrichtung Kassel, umgestürzter Silozug, Fahrer leicht verletzt

Bielefeld (ots)

Am Morgen des 17.02.2019 erhielt die Autobahnpolizei des PP Bielefeld gegen 00:50 Uhr Kenntnis von einem umgestürzten LKW auf der A44 in Höhe des Streckenkilometer 69. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Autobahnpolizei sowie der alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Paderborn wurde festgestellt, dass ein mit Getreide beladener Silozug aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen war und neben der Hauptfahrbahn auf dem Grünstreifen auf der Seite lag. Das Fahrzeug aus dem Schwalm-Eder-Kreis war ins Schleudern geraten und geriet außer Kontrolle. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde nach Erstversorgung in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Fahrbahn wurde stark verunreinigt und musste durch Mitarbeiter der zuständigen Autobahnmeisterei Bad Wünnnenberg gereinigt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Kassel ab drei Uhr voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt an.

