Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoknacker geraten an das falsche Fahrzeug

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Bielefelder verfolgte am Montag, den 16.12.2019, zwei 18-Jährige, nachdem sie das Auto seines Vaters aufgebrochen hatten, und übergab den Mann und die Frau der Polizei.

Die zwei polizeibekannten Bielefelder schlugen gegen 01:45 Uhr die Seitenscheibe eines Audi A3 an der Normannenstraße ein. Dabei ahnte das Paar wohl nicht, dass das Fahrzeug über eine spezielle Alarmanlage verfügte. Eine App auf seinem Mobiltelefon informierte den Besitzer darüber, dass es Erschütterungen am Fahrzeug erkannt hatte.

Sofort rannte der 27-jährige Sohn des Besitzers aus dem Haus und nahm die Verfolgung auf. Die 18-Jährigen flüchteten die Straße entlang und bogen nach rechts in die Gotestraße. Kurz vor der dortigen Schule holte der Bielefelder das Paar ein und packte sich die beiden. Dabei erkannte er auch seine hochwertige Jacke wieder, die im Fahrzeuginneren gelegen hatte. Nun hatte sie der 18-Jährige bei sich.

Der Bielefelder kehrte mit den beiden zur Normannenstraße zurück und traf dort auf die hinzugerufenen Polizeibeamten.

Diese durchsuchten das Paar. Beim Mann fanden sie ein Messer und eine große Menge Kleingeld.

Die beiden Bielefelder räumten ein, dass sie das Bargeld und das Messer aus einem Ford Focus genommen hatten, der an der Gotenstraße stand. Danach gingen sie in die Normannenstraße und entdeckten den Audi. Die Jacke in dem Fahrzeug gefiel dem 18-Jährigen. Deshalb schlug er die Seitenscheibe des Fahrzeugs mit einem Nothammer ein.

Weil eine Fluchtgefahr nicht auszuschließen war, nahmen die Polizisten die beiden 18-Jährige ins Gewahrsam und erstatten Anzeigen wegen Bandendiebstahls.

