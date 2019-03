Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Brüder randalierten im Festzelt

Kleve (ots)

Weil sie am Sonntagmorgen (03.03.19) gegen 02.00 Uhr im Klever Festzelt rumgepöbelt hatten, wurde ein augenscheinlich alkoholisiertes Brüderpaar aus Kleve durch die Security nach draußen begleitet. Im Eingangsbereich schlug der ältere der beiden mit Fäusten auf einen Mitarbeiter der Security ein. Die hinzugerufene Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest und sprach gegen die beiden Klever einen Platzverweis aus. Kurze Zeit später erschien der ältere - dieses Mal unköstümiert - wutentbrannt wieder am Zelt und hielt dabei eine Bierflasche in der Hand. Die Polizei, die noch vor Ort war, nahm den beratungsresistenten Mann schließlich in Gewahrsam.(SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell