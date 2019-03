Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Keine Beute

Rheurdt (ots)

Ohne Beute blieben unbekannte Einbrecher am Samstag (02.03.19) im Ortsteil Schaephuysen. Sie hatten zuvor die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Rheurdter Straße aufgehebelt und sich so Zugang zu dem Gebäude verschafft. Die Polizei kann die Tatzeit auf zwischen 14 und 23 Uhr eingrenzen und sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02821-1250, oder jede andere Polizeidienststelle. (SI)

