Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Opferstock aufgebrochen

Kalkar (ots)

Dreiste Diebe haben vermutlich bereits am vergangenen Wochenende die Tür einer Gedenkstätte im Ortsteil Hanselaer aufgebrochen, die sich im Kreuzungsbereich Waysche Straße - Hanselearstraße befindet. Dort entwendeten sie den Opferstock, der an der Tür befestigt war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, oder an jede andere Polizeidienststelle.

