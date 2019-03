Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Rentnerin vereitelt Diebestour angeblicher Handwerker

Emmerich (ots)

An der Aufmerksamkeit einer rüstigen Rentnerin sind drei Diebe am zurückliegenden Donnerstag gescheitert. Einer von ihnen klingelte gegen 13.00 Uhr zunächst an der Haustür der alten Dame in der Straße Am Klosterberg und gaben vor, ihr Dach kontrollieren zu wollen, da dieses möglicherweise defekt sei. Die 83jährige reagierte jedoch gelassen und konterte, sie habe einen Verwandten, der Dachdecker sei, der dieses ja in den nächsten Tagen überprüfen könne. Auch der Versuch des Mannes, die Rentnerin von der Haustür wegzulocken, gelang nicht. Als der Mann wieder zu seinem Fahrzeug - einem gelben Kastenwagen - ging, bemerkte die Zeugin eine weitere Person im Fahrzeug. Eine dritte Person kam dann plötzlich aus dem angrenzenden Grundstücksbereich und setzte sich ebenfalls in das Fahrzeug, welches sich schließlich entfernte. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise an die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell