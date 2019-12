Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy-Räuber gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter entriss am Sonntagmorgen, 15.12.2019, am Alter Markt einem Bielefelder das Handy und flüchtete. Das Opfer erstattete nachmittags bei der Polizei eine Anzeige.

Ein 30-jähriger Bielefelder zeigte Sonntagnachmittag bei der Polizei einen räuberischen Diebstahl vom Morgen an. Gegen 06:00 Uhr befand er sich auf dem Weg über den Alter Markt in Richtung der Straße Welle und hielt dabei sein Handy in der Hand. Ein Unbekannter sprach ihn an und begleitete ihn ein Stück. Plötzlich entriss der Täter dem Bielefelder das Handy, schlug dem Opfer ins Gesicht und rannte davon.

Der Handybesitzer beschrieb den Dieb als ungefähr 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlank und mit kurzen blonden Haaren.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

