Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Pkw überschlagen

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Hoher Sachschaden und leichter Personenschaden musste am Mittwoch, 17.04.2019 bei einem Verkehrsunfall auf der landesstraße 580 zwischen Mackensen und Dassel beklagt werden. Eine 56 Jahrer alte Frau aus dem Landkreis Holzminden befuhr mit ihrem Pkw Skoda Octavia gegen 15.45 Uhr die Landesstraße von Mackensen in Richtung Dassel. In einer Linkskurve kam sie dann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, prallte gegen eine Feldüberfahrt und hat sich anschließend überschlagen. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten ihr sofort zu Hilfe und konnten sie aus dem verunfallten Auto retten. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Holzminden gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 21.000 Euro.

