POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Asbach (ots) - Am Mittwoch, 04.07.2018 zwischen 14:30Uhr und 15:30Uhr kam es zu einem Zwischenfall im Baumarkt in Asbach, bei dem ein 87-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Asbach von einem schwarzen Hund an einem Finger an der linken Hand verletzt wurde. Der Hund wurde von den Besitzern im Geschäft mitgeführt, jedoch ohne vorher angeleint worden zu sein. Beim Vorbeigehen schnappte der Hund zu und verletzte den Mann an der Hand. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/952-0 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

