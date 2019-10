POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Landau

Am Samstag, gegen 22.45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz am deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beim Ausparken aus einer Parklücke stieß hierbei der Unfallverursacher gegen einen auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und beschädigte diesen. An dem unfallverursachenden Fahrzeug sollen nach Zeugenangaben französische Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

