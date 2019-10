Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrssicherheitsarbeit

Bad Bergzabern (ots)

Sowohl am Freitag, dem 25.10.19, als auch am Samstag, dem 26.10.19, führte die Polizei Bad Bergzabern sowohl entlang des Viehstrichs als auch in Bad Bergzabern und Umgebung verstärkt Kontrollen des fließenden Verkehrs durch. Hierbei stand neben der allgemeinen Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer auch insbesondere in Anbetracht der dunkleren Jahreszeit die Verkehrssicherheit von Fahrrädern im Fokus der Kontrollen. Insgesamt mussten sechs Fahrzeugführer wegen ihrem verkehrsrechtlichen Fehlverhalten verwarnt und elf Fahrzeugmängel beanstandet werden. Erfreulicherweise musste nur ein Fahrrad wegen fehlender Beleuchtungseinrichtungen bemängelt werden. Nicht so erfreulich verlief die Kontrolle eines 41-jährigen Fahrzeugführers am Samstag gegen 17.15 Uhr in der Weinstraße in Bad Bergzabern. Da Anzeichen für einen möglichen Alkoholkonsum festgestellt wurden, musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle begleiten. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

