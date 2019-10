Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entwendeter Briefkasten

Landau, 26.10.2019, 18:30-19:00 Uhr (ots)

Am 26.10.2019 wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr durch bislang unbekannten Täter in der Bismarckstraße in Landau ein Briefkasten entwendet, indem dieser aus der Verankerung gerissen wurde. Zum Zeitpunkt der "unsachgemäßen Demontage" dürfte der Briefkasten leer gewesen sein. Das Motiv des Täters ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

