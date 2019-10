Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Wildschwein verursachte Folgeunfälle

Landau, B10, 26.10.2019, 21:55 Uhr (ots)

Auf der B10, in Fahrtrichtung Annweiler, kam es am 26.10.2019 gegen 21:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem Wildschwein. Das Fahrzeug des 35-jährigen aus der Verbandgemeinde Bellheim wurde im Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300EUR. Ohne die Unfallstelle entsprechend abzusichern fuhr der verunfallte Herr bis Queichhambach um dort auf die Polizei zu warten. Infolge fuhren zwei weitere PKW über das tot auf der Fahrbahn liegende Tier. Am PKW eines 60-jährigen aus der Verbandsgemeinde Landau-Land entstand ein Schaden in Höhe von 500EUR. Am PKW eines 59-jährigen aus Schifferstadt entstand ein Schaden von 1500EUR. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Da der 35-jährigen aus der Verbandgemeinde Bellheim seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachkam, erwartet ihn nun ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell