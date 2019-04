Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ fünf Fahrverbote - mit 172 km/h über die B4 ++ Brand im Eingangsbereich eines Reihenhauses ++ Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen - schwer verletzt ++ "gefährlicher Schabernack" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.04.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Brand im Eingangsbereich eines Reihenhauses - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Zu einem Feuer im Eingangsbereich eines Reihenhauses Unter der Burg kam es in den Nachmittagsstunden des 31.03.19. Aus ungeklärter Ursache war es gegen 15:30 Uhr zu einem Feuer gekommen, so dass eine Kommode sowie weitere Gegenstände verbannten. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Reihenhaus aktuell nicht bewohnbar, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüneburg - Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 55 Jahre alter Motorradfahrer in den Abendstunden des 31.03.19 in der Bleckeder Landstraße. Eine 79 Jahre alte Fahrerin eines Pkw hatte gegen 19:00 Uhr beim Abbiegen nach links in die Henningstraße den stadteinwärts fahrenden KTM-Fahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von gut 10.500 Euro. Parallel stellten die Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass der Biker ohne Pflichtversicherung unterwegs war, da er Saisonkennzeichen von April bis Oktober hatte.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude

In ein Bürogebäude Bülows Kamp brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 29.03. und 01.04.19 ein. Die Täter waren über ein Dach ins Obergeschoss gelang, schlugen ein Fenster ein und gelangten ins Gebäude. Sie erbeuteten eine Tasche mit einem geringen Bargeldbetrag, wurden jedoch auch in der Folge gestört. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - Blut hinterlassen

Die Scheibe eines Geschäfts Am Berge schlug ein Unbekannter in den Morgenstunden des 31.03.19 zwischen 09:30 und 09:40 Uhr ein. Dabei verletzte sich der Täter und hinterließ Blut. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - die Kontrolle verloren - unter Drogen-/Alkoholeinfluss verunfallt

Vermutlich unter dem Einfluss von Drogen-/Alkohol verunfallte ein 36 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai in den Nachtstunden zum 01.04.19 im Abfahrtsbereich der Bundesstraße 4. Der Adendorfer kollidierte gegen 03:20 Uhr mit einer Schutzplanke, schleuderte herum und blieb auf dem Dach liegen. Er erlitt leichte Verletzungen. Parallel stellten die Beamten berauschenden Einfluss fest, so dass der Führerschein des Mannes beschlagnahmt wurde. Es entstand ein Schaden von gut 5500 Euro.

Dahlem - Vorfahrt missachtet - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault Twingo in den Morgenstunden des 01.04.19 bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 222. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf hatte gegen 07:45 Uhr beim Abbiegen ein Stopp-Schild missachtet und der Twingo-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der Renault wurde durch den Aufprall auf einen Acker geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 31.03.19 auf der Kreisstraße 37. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - "gefährlicher Schabernack" - Leitpfosten im Dunkeln auf die Kreisstraße geworfen

Mehrere Leitpfosten warfen "Scherzbolde" in den Abendstunden des 31.03.19 zwischen 20:00 und 20:45 Uhr auf die Fahrbahn der Kreisstraße 31. Die Leitpfosten wurden dabei so abgelegt, so dass sie jeweils nicht reflektierten und die gesamt Fahrbahnbreite abdeckten. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel, OT. Wulfstorf - Bergungsmaßnahmen - Pkw fährt in Elbe-Seiten-Kanal - Fahrer verstirbt in Fahrzeug

Nach der Bergung eines Toten mit seinem Pkw VW Passat aus dem Elbe-Seiten-Kanal bei Wulfstorf hat die Polizei weiterhin keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Hintergrund oder ein Unfallgeschehen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 54-jährige polnische Staatsbürger am 31.03.19 gegen 14:00 Uhr bewusst seinen Pkw in den Kanal steuerte, mit diesem versank und dann verstarb. Passanten nahmen den Vorfall wahr und alarmierten die Rettungskräfte. Feuerwehrtauchen bargen die Toten aus dem Fahrzeug, welches in der Folge mit einem Kran aus dem Kanal geholt wurde. Mehrere Einsatzkräfte verschiedenen Feuerwehren, DRK und DLRG waren im Einsatz.

Uelzen - Aufbruchsversuch scheitert - Zigarettenautomaten beschädigt

Einen an der Außenwand eines Gebäudes Zum See installierten Zigarettenautomaten beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 31.03.19. Der Versuch den Automaten aufzubrechen scheiterte. Es entstand ein Schaden von mehr als 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mercedes-Stern abgerissen

Einen Mercedes-Stern rissen Unbekannte im Zeitraum vom 29. bis 31.03.19 von einem in Neu Ripdorf geparkten Pkw Daimler CDI ab. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Pkw ist weg - Polizei ermittelt

Einen abgemeldeten Pkw Audi A6 - Farbe silber - wurde im Verlauf des Wochenendes als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug war vom 29.03. bis 01.04.19 von einem Grundstück im Kampweg verschwunden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Unfall erst später gemeldet - 18-Jähriger verunfallt

Mit mehreren Holzpollern kollidierte ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den späten Abendstunden des 31.03.19 in der Mühlenstraße. Der Fahranfänger war gegen 22:20 Uhr nach eigenen Angaben in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der 18-Jährige fuhr weiter nach Hause und meldete erst verspätet den Vorfall. Er gab an einer Katze ausgewichen zu sein. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Emmendorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - fünf Fahrverbote - mit 172 km/h über die B4

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 31.03.19 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren im Bereich Hoystorfer Berg insgesamt 15 Fahrer zu schnell unterwegs. Insgesamt fünf Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Der Tagesschnellste, ein 22 Jahre alter Pkw-Fahrer, wurde mit 172 bei erlaubten 100 km/h gemessen.

