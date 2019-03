Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ 53-Jähriger nimmt Breton/Jack Russel-Mix mit nach Hause - Hund aus Wohnung geholt ++ erste Hinweise nach Raubüberfall auf Einkaufsmarkt - Jugendliche als Zeugen gesucht ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 29.03.2019

Lüneburg

Lüneburg/ Göttingen - Zweiter Tatverdächtiger zu Raubüberfall im Deutsch-Evern-Weg festgenommen

Am 28.03.19, gegen 07.35 Uhr, nahmen Ermittler des 2. Fachkommissariates der Polizeiinspektion in Lüneburg im Rosdorfer Weg in Göttingen einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest.

Der 32-jährige Festgenommene steht im dringenden Verdacht gemeinsam mit einem 38 Jahre alten Mann am 16.03.19 einen 44-Jährigen in seiner Wohnung überfallen zu haben. Der 44-Jährige hatte sich, wie von hier berichtet, mit einem Messer zur Wehr gesetzt. In Folge war der 38-Jährige noch am Tatort an den Verletzungen verstorben.

Der 32-Jährige aus Göttingen war vom Tatort geflohen. Er geriet schnell in den Fokus der Ermittler, die über die Staatsanwaltschaft Lüneburg beim Amtsgericht Lüneburg Haftbefehl aufgrund Fluchtgefahr beantragten.

Nach seiner Festnahme am Morgen des 28.03.19 wurde der 32-Jährige nach Lüneburg verbracht, hier dem Haftrichter vorgeführt und nach Verkündung des Haftbefehls in eine JVA verbracht.

Das Fahrzeug und die Wohnung des Tatverdächtigen wurden gemeinsam mit Ermittlern des 2. Fachkommissariates Göttingen durchsucht. Die aufgefundenen Beweismittel werden derzeit noch ausgewertet.

Brietlingen - erste Hinweise nach Raubüberfall auf Einkaufsmarkt - Jugendliche als Zeugen gesucht

Wie von hier berichtet, haben zwei Unbekannte am 23.03.19, gegen 21.00 Uhr, einen Einkaufsmarkt im Moorweg überfallen. Die beiden maskierten Täter hatten Angestellte in dem Markt u.a. mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem sie Geld ausgehändigt bekommen hatten, flüchteten sie mit einem Pkw. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Nach ersten Zeugenhinweisen besteht der dringende Verdacht, dass die Täter einen alten VW Polo 86C benutzt haben. Ein schwarz-weiß Fotos eines gleichartigen Pkw kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden.

Möglicherweise ist der Polo schon an Tagen vor der Tat im Bereich des Einkaufsmarktes aufgefallen. Weiterhin haben sich zur Tatzeit Jugendliche auf einem benachbarten Grundstück aufgehalten. Die Jugendlichen könnten den VW evtl. zum Zeitpunkt der Tat bzw. vorher beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - weitere Einbrüche in Gartenlauben

Am 28.03.19 wurden weitere Einbrüche in Gartenlauben einer Kleingartenkolonie in der Stöteroggestraße angezeigt. Aus einer Laube wurde eine Sitzgruppe für den Garten gestohlen, aus einer anderen nahmen unbekannte Täter i.a. einen Stromgenerator und einen Rasenmäher mit. Es entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Reinstorf - Kennzeichen entwendet

Zwischen dem 28.03.19, 12.00 Uhr, und dem 29.03.19, 10.00 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Pkw eines der Kennzeichen LG - BZ 140 ab und nahmen es mit. Der Chevrolet hatte im Tatzeitraum in der Straße In der Sandkuhle geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Dahlenburg - Einbruch in Baustelle

In ein Haus, welches zur Zeit umgebaut wird, sind unbekannte Täter in der Nacht zum 29.03.19 eingebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Haus in der Wiebecker Straße diverse Baumaterialien und Werkzeuge. Weiterhin stahlen die Täter einen Saunaofen und einen Elektromäher. Insgesamt wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. In der Nähe des Tatortes wurde ein dunkler Pkw beobachtet. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert am Steuer

Am 29.03.19, gegen 01.10 Uhr, wurde der 50-jährige Fahrer eines Skoda in der Soltauer Straße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Skoda-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - mit Pedelec gestürtzt - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Eine 55-Jährige ist am 29.03.19, gegen 08.45 Uhr, in der Straße Am Markt mit ihrem Pedelec auf dem Kopfsteinpflaster zu Fall gekommen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Pedelec-Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinkum.

Lüneburg - Radfahrer wird angefahren und flüchtet

Am 28.03.19, gegen 16.40 Uhr, befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw Mitsubishi die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße überquerte ein Radfahrer, ohne den durch eine Lichtzeichenanlage geregelten Überweg zu benutzen, die Fahrbahn. Die Mitsubishi-Fahrerin bremste zwar, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er entfernte sich jedoch vom Unfallort. Mittlerweile stehen die Personalien eines 38-jährigen, in Lüneburg wohnenden Mannes fest, der nach bisherigen Erkenntnissen den Unfall verursacht haben dürfte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - "Häusliche Gewalt" - wechselseitige Körperverletzungen - Streit flammt wieder auf

Gleich mehrfach wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer "wiederaufflammenden" Auseinandersetzung zwischen zwei 18 und 20 Jahre alten Lebenspartner sowie deren teilweise Angehörigen. Bereits in den Morgenstunden des 28.03.19 war es zu einem Streit mit wechselseitigen leichten Körperverletzung in der gemeinsamen Wohnung zwischen den Lebenspartner gekommen. Gegen 12:30 Uhr flammte der Streit im Beisein weitere Familienangehörige in der Fritz-Reuter-Straße wieder auf, so dass zwei 38 und 39 Jahre alte Angehörige (bosnisch-herzegowisch und montenegrinische Staatsbürger) den 20-Jährigen schlugen. Parallel kam es auch zu Körperverletzungen des 20-Jährige sowie zwei 20 und 25 Jahre alte Angehörige/Freunde zum Nachteil der 38 und 39 Jahre alten Personen. Bei dem 20 Jahre alten Haupttäter stellten die alarmierten Beamten, die die Auseinandersetzung beendeten, den Einfluss von Drogen fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen

Oetzen - Pkw mit Anhänger überschlägt sich

Ein Sachschaden von gut 13.000 Euro entstand in den Mittagsstunden des 28.03.19 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi war gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs, als sich der mit einem Pkw beladene Anhänger des Fahrzeugs aufschaukelte und ausbrach, so dass das Gespann von der Fahrbahn abkam. Der Pkw Audi überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - Hund mitgenommen - 53-Jähriger nimmt Breton/Jack Russel-Mix mit nach Hause - aus Wohnung geholt

Einen Breton/Jack Russel-Mix - Hund nahm ein 53-Jähriger in den Abendstunden des 28.03.19 aus der Bernhard-Nigebur-Straße mit nach Hause. Die Besitzer hatten das Tier gegen 20:00 Uhr vor dem dortigen Einkaufsmarkt angebunden. Der bereits polizeilich bekannte 53-Jährige nahm den Hund einfach mit nach Hause in seine Wohnung. Er konnte in der Folge ermittelt werden. Parallel war Hundegebell aus der Wohnung zu hören, so dass nach Türöffnung das Tier wieder seinen Besitzern übergeben werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Bad Bodenteich, OT. Overstedt/Ebstorf/Barum - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Lkw-Fahrer mit Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 28.03.19 in der Ortschaft Overstedt. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs. In den Nachmittagsstunden des 28.03. kontrollierten Beamte auch An der Bahn in Ebstorf. Dort waren weitere sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Einen 60 Jahre alten Autofahrer erwartet mit 89 km/h ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 015209348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell