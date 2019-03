Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: Polizei hautnah erleben ++ mehr als 140 Schüler verbringen Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen ++

Lüneburg (ots)

"Einen spannenden und interessanten Tag bei der Polizei" erlebten am heutigen Zukunftstag 2018 über 100 Schülerinnen und Schüler bei der hiesigen Polizeiinspektion.

Am 28.03.19 fand der bundesweite Zukunftstag für Mädchen und Jungen statt, an dem sich auch die Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen wieder beteiligt hat. Schülerinnen und Schülern aus Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen aus verschiedenen Schulen der Städte und der Landkreise erlebten einen äußerst abwechslungsreichen und spannenden Tag mit ersten Einblicken in den Polizeiberuf.

Zunächst begrüßten die jeweiligen Gruppenbetreuer der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen die Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren. Im Anschluss an die Begrüßung wurden sie in kleineren Gruppen von den Betreuern zu den einzelnen "Ausbildungsstationen" begleitet.

Ein Programmpunkt war die Besichtigung der Polizeiwache. Hier durften sich die Schülerinnen und Schüler unter anderem die Gewahrsamszellen und den Bereich der Einsatzleitstelle ansehen und durften auch mal in den Alcomaten pusten. Neben dem Funkgerät wurde natürlich auch ein Streifenwagen gezeigt, ausgestattet mit allen Einsatzgegenständen, -unterlagen und sonstigen Hilfsmitteln, die der Polizeibeamte im täglichen Einsatz- und Streifendienst mehr oder weniger häufig benötigt.

Im Erkennungsdienst konnten die Schülerinnen und Schüler den Kriminaltechnikern der Polizei über die Schulter schauen. So durften sie sich ansehen, wie Fingerabdrücke, mittlerweile mit moderner digitaler Technik, genommen werden, wie DNA-Spuren entstehen und sich anhören, was ein Kriminaltechniker für weitere Aufgaben hat.

Dass Polizisten und Polizistinnen in der Regel eine Schusswaffe mitführen, wussten die Teenager bereits. Ein erfahrener Schusswaffeneinsatztrainer klärte über die besonderen Anforderungen auf, die der Einsatz der Schusswaffe bei der Polizei mit sich bringt. Weiterhin erläuterte er die Gefahren von beispielweise Softair- und Anscheinswaffen.

Das Präventionsteam riss unter anderem das Thema Zivilcourage an. Was macht man, wenn man z.B. einen Drogendealer auf dem Schulhof beobachtet? Was können Kinder oder Jugendliche tun, ohne sich in Gefahr zu begeben? Ebenfalls von Präventionsteam gab es eine Station zum Thema Verkehrssicherheit. Die Rauschbrillen durften ausprobiert werden und es gab ein kleines Quiz zum Thema Alkohol und die mit dem Alkoholkonsum einhergehenden Gefahren.

Neu was die Station des Fachkommissariats für Jugendkriminalität. Hier wurde erläutert, wie ein Vernehmung funktioniert und ein paar kleine Rollenspiele gemacht. Als Überraschung, beobachteten die Kinder auch einen Langfinger, der sich in die Gruppe geschlichen hatte und eine Geldbörse stahl. Ein flinker Kollege rannte dem "Flüchtigen" hinterher und anschließend wurde darüber gesprochen, was die "Zeugen" beobachtet hatten.

Nachdem alle Gruppen die einzelnen Programmpunkte besucht hatten, endete der informationsreiche Tag mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken bei der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen mit der Verabschiedung, aber auch kleine Präsente durften als Erinnerungsstücke an den sicher spannenden Vormittag mit nach Hause genommen werden.

Auch in Uelzen und Lüchow-Dannenberg hatte die Polizei den möglichen Polizeinachwuchs zu Gast. Unterstützt von den Polizei Bachelorstudenten bot das Team um Polizeioberkommissarin Doreen Dreyer vom Polizeikommissariat Uelzen und Polizeihauptkommissar Axel Brongkoll vom Polizeikommissariat Lüchow in den heutigen Vormittagsstunden Kindern und Jugendlichen auch in Uelzen und Lüchow interessante Einblicke in die Polizeiarbeit. Ähnlich wie in Lüneburg gab es Vorträge vom Präventionsteam, Einblicke in die Arbeit auf der Polizeiwache und dem Erkennungsdienst. Außerdem hat die Diensthundestaffel der PD Lüneburg im Hof der Uelzener Polizei die Einsatzmöglichkeiten eines Diensthundes vorgeführt.

Alle Schüler waren begeistert und befanden den Tag bei der Polizei einstimmig als "spannend und super interessant". Die Ordnungshüter hoffen schon jetzt das eine oder andere der Kinder in einigen Jahren als potentiellen Kollegen begrüßen zu können.

Weitere Infos zum Polizeiberuf unter www.polizei-studium.de

Einige Fotos befinden sich unter www.polizeipresse.de

