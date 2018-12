Ulm (ots) - Gegen 20 Uhr war ein 37-Jähriger auf der Bundestraße aus Richtung Biberach unterwegs. Beim Industriegebiet Berg kam der Mann aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Sein Ford drehte sich und schleuderte in einen mehrere Meter tiefen Graben. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei rückten aus. Mit leichten Verletzungen brachten Rettungskräfte den Fahrer und seinen 31-jährigen Beifahrer in Krankenhäuser. Ein Abschlepper zog den Ford aus dem Graben. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

