POL-FB: Vorsicht - Wildunfälle! ++ Einbrecher versuchen sich an Geldautomat in Bad Vilbel ++ Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Rosbach ++ u.a.

Alarm eines Geldautomaten jagt Einbrecher davon

Bad Vilbel: Alarmsignale gab ein Geldautomat am Freitag um kurz nach 4 Uhr in der Homburger Straße ab, nachdem bislang Unbekannte an seinem Schloss manipulierten. Ihnen gelang es lediglich das Schloss, des bei einer Spielothek aufgestellten Automaten abzubrechen, an das Geld gelangten sie jedoch nicht. Offenbar wurden sie durch den Alarm von der weiteren Ausführung der Tat abgehalten und flüchteten aus Angst vor Entdeckung. Dieser Gedanke schien berechtigt, denn nahezu zeitgleich mit dem Anruf eines Zeugen auf der Polizeistation nahmen die Ordnungshüter selbst den akkustischen Warnton wahr Sie begaben sich unmittelbar zum Tatort und nahmen die Fahndung auf. Trotz des schnellen Eintreffens vor Ort konnten die Täter nicht mehr aufgespürt werden. Es soll sich um drei maskierte Täter handeln. Sie ließen einen Schaden am Automaten in Höhe von etwa 500 Euro zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 zu melden.

Schmierfinken hinterlassen Sachschaden

Rosbach: Die Außenwand einer Schulsporthalle In den Junkergärten in Ober-Rosbach beschmierten bislang unbekannte Täter mit Farbe. Die Sachbeschädigung wurde in der Zeit zwischen Montag und Mittwoch begangen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Spiegel abgefahren und davon gemacht

Wöllstadt: Vermutlich im Vorbeifahren streifte ein Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Lindenstraße in Nieder-Wöllstadt geparkten schwarzen Ford Fiesta und beschädigte dabei dessen Außenspiegel. Obwohl Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Hoher Sachschaden durch Kratzer am Auto - Zeugen gesucht! Butzbach: Etwa 1500 Euro Sachschaden entstand an einem 3er BMW, bei dem beide Fahrzeugseiten zerkratzt und die Scheibenwischer verbogen und entwendet wurden. Das in der Moritz-Kuhl-Straße am Donnerstag gegen 22 Uhr ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug wurde am Freitag gegen 6 Uhr mit dem Schaden vorgefunden. Zeugen, der offenbar aus reiner Zerstörungswut begangenen Tat, werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrerflucht vom Supermarktparkplatz

Butzbach: Am Donnerstag zwischen 20.50 Uhr und 21.20 Uhr hatte ein 27-jähriger Gießener seinen schwarzen Opel Corsa auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Philip-Reis-Straße geparkt. Als er von seinem Einkauf zurück kam musste er feststellen, dass sein Auto an der Stoßstange hinten links Kratzer aufwies. Diese stammten offenbar von einem neben ihm ein- bzw. ausgeparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher hatte sich allerdings vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen und einen Schaden von ca. 300 Euro zurück gelassen. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Viel Wild auf der Straße - Vorsicht!

Florstadt: Am Donnerstag kam es in den Abendstunden erneut zu mehreren Wildunfällen im Kreisgebiet. Gegen 21.15 Uhr kollidierte der 37 jährige Fahrer eines 3er BMW mit einem Reh, das die B275 kurz vor Hartmannshain querte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von etwa 1000 Euro. Bei Ranstadt belief sich der Schaden an einem Mercedes Kombi auf etwa 1500 Euro, nachdem es gegen 22.10 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Reh gekommen war. Einer 53-jährigen Mockstädterin sprang gegen 22.25 Uhr zwischen Staden und Nieder-Mockstadt vor das Auto. Das Reh verstarb nach der Kollission. Am Mazda der Frau wurde die Front beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Täglich kommt es zu Zusammenstößen zwischen Wild und Fahrzeugen im ländlichen Bereich. Nicht immer bleibt es, wie in den erwähnten Fällen, bei Sachschäden an den Fahrzeugen. Immer wieder enden solche Unfälle auch mit verletzten Personen oder gehen gar tödlich aus. Für die betroffenen Wildtiere gibt es meist keine Hoffnung. Achten sie daher insbesondere in den frühen Morgen- und Abendstunden, sowie zur Nachtzeit, wenn die Tiere zum Äsen unterwegs sind auf wechselndes Wild. Bleiben sie bremsbereit und passen sie ihre Geschwindigkeit an.

VW-Bus gerammt und geflüchtet

Altenstadt: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar im Vorbeifahren einen, in einer Parkbucht der Altenstädter Straße in Lindheim geparkten VW Bus. Vermutlich war der Unfallfahrer in Richtung Düdelsheimer Straße unterwegs, als er zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr den Außenspiegel und die Fahrzeugseite des Multivan beschädigte und dann einfach davon fuhr. Er ließ einen Schaden von etwa 1000 Euro zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

