Polizeiinspektion Lüneburg

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Uelzen vom 29.03.19 - 31.03.19

Lüneburg

Presse - 29.03.19 - 31.03.19 ++

Lüneburg

Lüneburg - Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am Freitagmittag im Lüneburger Stadtgebiet. Einer Zivilstreife war auf dem Unigelände in der Scharnhorststraße ein Pkw wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als der Fahrer das Signal zum Anhalten bekam, gab er plötzlich Gas. Er flüchtete durch den Häcklinger Kreisel auf die Ostumgehung in Richtung Hamburg und fuhr an der Abfahrt Adendorf ab. Als er hier einen Streifenwagen bemerkte, fuhr er erneut auf die Ostumgehung, diesmal in Richtung Soltau. Seine Fahrt endete kurz vor der Anschlussstelle Bilmer Berg. Hier konnte er mit vier Streifenwagen zum Anhalten gezwungen werden. Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis hatte. Für seine Fahrt, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stattfand und auf der er auch mehrere rote Ampeln überfuhr, erwarten den Mann nun mehrere Verfahren.

Embsen - Am Freitag wurde der Polizei gegen 23:00 Uhr durch Verkehrsteilnehmer ein Pkw gemeldet, der auf der K 17 in Richtung Embsen in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass die 46-jährige Fahrerin mit 2,53 Promille Atemalkohol unterwegs war. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Gegen 04:00 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Universitätsallee einen 34-jährigen Pkw-Führer, der seinen Pkw mit 1,05 Promille Atemalkohol führte. Außerdem stellten die Beamten Betäubungsmitteleinfluss bei ihm fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Seinen Führerschein ist er ebenfalls los.

Lüneburg - Ein Pkw, der mit ca. 120 Km/h durch die Lüneburger Innenstadt fuhr und dabei auch eine rote Ampel überfuhr, wurde am Samstag gegen 04:15 Uhr kontrolliert. Der 29-jährige Fahrzeugführer war mit 0,86 Promille unterwegs. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Einen 35-jährigen Rollerfahrer, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war, kontrollierte die Polizei am Samstagmittag in der Konrad-Zuse-Allee. Es stellte sich heraus, dass der Mann auch gar keine Fahrerlaubnis hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Gartenlauben am Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand ab, trotzdem entstand hoher Sachschaden. Die Polizei schließt auch eine Brandstiftung nicht aus.

Lüneburg - Bei der Polizei gehen zur Zeit zahlreiche Einbruchsmeldungen in Gartenlauben ein. Am zurückliegenden Wochenende waren die Kolonien Brauerteich und Krähensaal betroffen. Die Diebe hatten es hier auf vornehmlich auf Gartengeräte abgesehen.

Lüchow-Dannenberg

Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung und Bedrohung Hitzacker: Am Freitagabend, 29.03.2019, gg. 18:15 Uhr, erschien ein 50jähriger Mann in der Wohnung einer 51jährigen Bekannten in der Lüneburger Straße in Hitzacker und schlug dort plötzlich auf die Frau sowie weiteren anwesenden Gästen ein. Zudem äußerte er Drohungen gegen die Personen. Der 50jährige wurde durch die hinzugerufene Polizei aus der Wohnung verwiesen. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Gg. 22:00 Uhr erschien der 50jährige erneut in der Wohnung, bedrohte wiederum die Frau und schlug ihr mit der Hand ins Gesicht. Als die Frau daraufhin die Polizei erneut verständigte, flüchtete der 50jährige aus ihrer Wohnung. Wenig später bedrohte er die Frau übers Telefon. Der 50jährige, stark alkoholisierte Mann konnte anschließend durch die Polizei in seiner Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Sachbeschädigung an PKW, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Lüchow: Bisher unbekannte Täter zerstörten am Samstag, 30.03.2019, in dem Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr, an einem in der Bergstraße abgestellten PKW VW Touran mehrere Fensterscheiben und sprühten mit weißer Farbe ein Hakenkreuz auf die hintere Tür der Fahrerseite. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer Lüchow: Ein 21jähriger Fahrzeugführer aus der SG Lüchow befuhr am Samstag, 30.03.2019, um 12:40 Uhr, mit einem Motorrad Honda CB 500 in der Gemarkung Tarmitz die Kreisstraße 2 von Künsche in Richtung Lüchow. In Höhe der Ortschaft Tarmitz stürzte der Fahrzeugführer infolge überhöhter Geschwindigkeit beim Durchfahren einer engen Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer prallte mit dem Oberkörper gegen ein Verkehrszeichen und erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das beschädigte Krad schleuderte auf eine angrenzende landwirtschaftliche Fläche.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht Im Kreisverkehr Nordallee/ Fischerhofstraße kam es am Freitag gegen 11:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Durch diesen wurde die verkehrsbedingt wartende 31-jährige Frau in ihrem Nissan Micra leicht verletzt. Die unbekannte weibliche Verursacherin setzte mit ihrem Pkw anschließend einfach ihre Fahrt fort, ohne ihre Daten anzugeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelzen unter 0581-9300 zu melden.

Uelzen - Alleinbeteiligter Fahrradunfall Ebenfalls am Freitagmittag, gegen 14:15 Uhr, kam es in der Straße Breidenbeck zu einem Unfall eines Fahrradfahrers. Der 42-Jährige stürzte vermutlich aufgrund der erheblichen Alkoholisierung (2,69 Promille) ohne äußere Einflüsse und verletzte sich dadurch an Kopf und Händen, so dass er zunächst ins Klinikum verbracht werden musste. Dort wurde ihm dann auch noch eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet.

Uelzen - Körperverletzung Gudesstraße Vor einem Lokal in der Gudesstraße kam es am Samstagmorgen gegen 6 Uhr zu einem Streit zwischen 2 flüchtig bekannten Männern. Im Verlauf dieses Streites bedrohte der Täter das 34-jährige Opfer mit dem Tode und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, so dass das Opfer medizinisch im Klinikum Uelzen versorgt werden musste. Mehrere Personen sollen während des Vorfalls vor dem Lokal gestanden, aber nicht eingegriffen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Uelzen unter 0581-9300.

Uelzen - Streitigkeiten Der Ex-Freund (26 Jahre) der Meldenden (25 Jahre) kam Samstagmorgen gegen 10 Uhr zu ihrer Wohnanschrift und begehrte Einlass. Als ihm dieser verwehrt wurde, schlug er eine Fensterscheibe ein, wodurch er sich an der Hand verletzte. Anschließend versuchte er eine Terrassentür einzutreten und konnte nur durch den Einsatz von Pfefferspray daran gehindert werden, welches der neue Freund (26 Jahre) der Meldenden gegen den Verursacher einsetzte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten ließ sich der Verursacher widerstandslos vom Rettungsdienst versorgen und dem Klinikum zuführen. Er erhielt einen Platzverweis für die kommenden Tage für den Bereich der Wohnanschrift und des Weiteren wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Bzgl. des Pfeffersprayeinsatzes wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, in dem nun geprüft werden muss, ob die Vorrausetzungen für eine Notwehr oder Nothilfe vorlagen.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss Während der Personalienaufnahme nach einer Geschwindigkeitsmessung stellten die Beamten bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer Auffälligkeiten fest, die für einen Drogenkonsum sprachen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Drogenvortest mittels Urin ergab die Gewissheit für eine Beeinflussung durch THC, so dass neben dem Geschwindigkeitsverstoß auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Drogenfahrt eingeleitet wurde.

Hanstedt - Hunde hetzen Wild 5 Hunde hetzten Wild, was von aufmerksamen Zeugen gemeldet wurde. Der 52-jährige Verantwortliche konnte daraufhin ermittelt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet werden.

Kirchweyhe/ Westerweyhe - Ansprechen von Kindern Sowohl am Freitag, als auch am Samstag fiel ein weißes Fahrzeug im Bereich von Kirchweyhe und Westerweyhe auf. Am Freitag soll ein Kind aus dem Fahrzeug heraus auffällig beobachtet worden sein und am Samstag wurden 2 Kinder von einem Fahrzeugführer mittels Handzeichen aufgefordert, zu ihm zu kommen, was sie jedoch nicht taten. Es kam bisher zu keinen strafbaren Handlungen.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Uelzen unter der 0581-9300 melden.

