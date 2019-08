Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen-Rünthe, An der Bummannsburg, Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bergkamen (ots)

Am Samstag den 24.08.2019, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 81 jähriger Mann aus Lünen, mit seinem Pkw, den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes. Aufgrund eines Schwächeanfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug fuhr zunächst über eine Rampe, anschließend durch eine Sitzgruppe, um dann an der Hauswand, nahe des Eingangs des Einkaufmarktes zum Stehen zu kommen. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Personen in diesem Bereich. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wurde aber aufgrund des erlittenen Schocks, gemeinsam mit seiner Ehefrau, vorsorglich mittels eines Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Hier wurden beide ambulant behandelt. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. /Po

