Polizei Bielefeld

POL-BI: Autodiebe stehlen einen SUV und einen Multivan

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup, Stieghorst - Vom 13.12.2019 auf den 14.12.2019 stahlen Unbekannte einen BMW X5 und einen VW T6, letzterer tauchte in Herzobrock-Clarholz wieder auf.

An der Straße Rehhagenhof gelang es den Unbekannten, zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag 04:30 Uhr, einen schwarzen MBW X5 zu stehlen. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand an einer Einmündung geparkt. Hier treffen sich die gleichnamigen Straßen Rehhagenhof. Darüber hinaus war das Fahrzeug mit sechs verpackten Leuchten beladen.

In der Nacht auf Samstag stahlen die Autodiebe einen weißen VW T6, der auf einem Parkplatz eines Wohnhauses geparkt war. Dieser befindet sich an der Danziger Straße zwischen der Stieghorster Straße und der Stolper Straße. Der 32-jährige Besitzer konnte sein Fahrzeug jedoch orten. Gütersloher Polizeibeamte fanden den Multivan darauf in Herzebrock-Clarholz an der Clarholzer Straße hinter einer Pizzaria. Von den Autodieben fehlte jede Spur.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

