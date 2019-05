Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nur wenige Minuten in Heiligenbergstraße abgestelltes Auto wird von Unbekanntem angefahren: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Helleböhn: Nur wenige Minuten hatte eine 29 Jahre alte Frau aus Fuldabrück am gestrigen Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, ihren VW Passat Kombi auf einem Parkplatz in der Heiligenbergstraße in Kassel-Helleböhn abgestellt. Besonders ärgerlich für sie, dass in dieser kurzen Zeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ihren Wagen gefahren war, dabei einen Lackschaden am hinteren rechten Kotflügel des Passats in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht und anschließend das Weite gesucht hatte. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die gestern, gegen 18:30 Uhr, auf dem öffentlich zugänglichen Privatparkplatz vor der Heiligenbergstraße 19 möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben und Hinweise auf den bislang unbekannten, flüchtigen Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

