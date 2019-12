Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei betrunkene Fahrzeuginsassen bestreiten Fahrt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bislang ist unklar, ob eine Frau oder ein Mann einen Audi in der Nacht zu Sonntag, 15.12.2019, unter Alkoholeinfluss in der Innenstadt gefahren haben. Ein Zeuge wurde auf eine Frau aufmerksam, die sich ungewöhnlich in dem Audi verhielt.

Gegen 01:30 Uhr erkannte ein Zeuge eine Frau in einem abgestellten Audi A 5 an der Herforder Straße in Höhe des Nicolaifriedhofs. Der Anrufer teilte der Einsatzleitstelle der Polizei mit, die Frau würde aus dem Innenraum heraus gegen eine Autoscheibe treten.

Als Streifenbeamte an dem Pkw erschienen, trafen sie auf eine 42-jährige Herforderin und einen 49-jährigen Herforder. Beide Personen standen deutlich erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol. Sie hatten ihre Fahrt gemeinsam am Samstag zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr an der Ritterstraße begonnen und waren bis zum Nicolaifriedhof gefahren. Angehalten hätten sie wegen eines Streits. Der 49-Jährige verließ sein Fahrzeug und verriegelte es. Um auszusteigen, trat die 42-Jährige die Scheibe auf der Fahrerseite ein.

Die Frau und der Mann mussten den Beamten zu Blutproben in ein Bielefelder Krankenhaus folgen. Keiner der beiden Audi-Benutzer gab zu, gefahren zu sein. Sie beschuldigten sich gegenseitig, am Steuer gesessen zu haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

