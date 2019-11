Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag, 12.11., in der Zeit von 17 bis 21 Uhr, brechen unbekannte Täter in der Friedrich-Wilhelm-Ande-Straße mit einem Werkzeug eine Balkontür auf und gelangen so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort werden Schubladen und Schränke durchwühlt. Was entwendet wurde, steht bislang noch nicht abschließend fest. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

