Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb transportiert Fahrrad im Einkaufswagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Ein Dieb schob am Montag, 09.09.2019, einen Einkaufswagen durch den Ravenberger Park. In dem Wagen befand sich seine Beute, ein verschlossenes E-Bike. Die Polizei sucht den Eigentümer.

Ein Zeitungzusteller machte gegen 06:20 Uhr im Ravensberger Park verdächtige Beobachtungen. Er sah einen Mann, der einen mit einem hochwertigen E-Bike beladenen Einkaufswagen schob, und informierte die Polizei.

Die Polizeibeamten trafen wenig später den 22-jährigen Verdächtigen mit dem gefüllten Einkaufswagen im Ravensberger Park an. Das darin befindliche schwarze Elektro-Herrenrad der Marke Falter im Wert von mehreren Tausen Euro war verschlossen. Der polizeibekannte Bielefelder gab vor, Besitzer des Rads zu sein und den Schlüssel für das Schloss verloren zu haben. In der Werner-Bock-Straße, am dortigen Freibad, habe er das E-Bike in den Einkaufswagen geladen und es in Richtung Ravensberger Park geschoben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

